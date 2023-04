F.A.Z. Digitec Podcast : Wer mit Open Source digital souverän wird

Aktualisiert am

Amerikanische IT-Konzerne setzen längst auf Open Source. Deutschland will das auch, kommt aber nicht schnell genug voran. Dabei entscheidet sich hier, wie digital souverän das Land wirklich ist. Was kann man tun, um die Lage zu verbessern?

Digitaler Unterricht in Hessen soll künftig über den Open-Source-Anbieter German Edge Cloud laufen. Bild: dpa

Eigentlich ist alles klar: Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht, dass in der Digitalisierung Open Source und offene Standards bei öffentlichen IT-Projekten und Entwicklungsaufträgen Vorfahrt haben. Das aber ist nur eine Absichtserklärung. Es gibt zwar Fortschritte. Aber Konkretes, Initiativen, Open Source in der Fläche einzusetzen, werden vermisst. Dabei stärkt man digitale Souveränität nur auf diesem Weg. Die großen amerikanischen Softwarekonzerne wissen das, sie nutzten Open Source längst zu ihrem Vorteil. So aber hatte die Bundesregierung das nicht gemeint.

Der Softwareunternehmer Peter Ganten ist Mitgründer und Vorstandsvorsitzender des Lobbyverbands „Open Source Business Alliance“ (OSB), – er will helfen, die Beschlusslage in den Gleichschritt mit der Realität zu bringen. In einem juristischen Gutachten werden deshalb Vorschläge gemacht, wie die vorrangige Beschaffung von Open Source vor proprietärer Software gesetzlich verankert werden könne. Darüber sprechen wir im neuen F.A.Z. Digitec-Podcast.