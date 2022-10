F.A.Z. Digitec Podcast : Das Auto wird zum iPhone – und Foxconn ist wieder mittendrin

Aktualisiert am

Der iPhone-Fertiger Foxconn aus Taiwan will ein führender Hersteller von Elektroautos werden. Dabei geht es aber nicht um die eigene Marke. Es geht um eine Elektroauto-Plattform für Dritte, und ein solcher Dritter könnte der Großkunde Apple sein.

Sicher ist: Ein Elektroauto zu bauen ist nicht mehr so kompliziert wie bisher bei konventionellen Antrieben. Die Software im Auto hingegen wird immer wichtiger. Und das interessiert auch ein Unternehmen wie Sony, das ebenfalls eigene Auto-Prototypen entwickelt und mit Honda gemeinsame Sache macht. Was das mit dem Roboter-Hund Aibo zu tun hat, wie etablierte Autohersteller wie Toyota darauf reagieren, warum aber selbst bei Foxconn nicht alles klappt, erklärt Patrick Welter, unser Wirtschaftskorrespondent in Tokio.