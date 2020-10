Sonderfolge Bücher-Podcast : „Staunend seh ich dich an“: Ein Abend für Friedrich Hölderlin

Dichter, Liebender und Revolutionär, Naturfreund, Fußwanderer und schließlich 36 Jahre lang Gast im Turm des Schreinermeisters Zimmer: 250 Jahre nach seiner Geburt sind Hölderlins Leben und Werk von Auslegungen, Zuschreibungen und Mythen begleitet bis hin zu biographischen Dichtungen nachgeborener Autoren.

Am 20. September lieh Christian Brückner an einem „Abend für Friedrich Hölderlin“ den Texten des Dichters unverwechselbare Stimme, Tilman Spreckelsen stellte sie in den Kontext einer an Umbrüchen reichen Epoche.