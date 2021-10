Podcast von der Buchmesse : Wo kommen eigentlich die kleinen Orks her? Stephan Askani über Funde in Tolkiens Nachlass

Aktualisiert am

Wo kommen eigentlich die kleinen Orks her? Stephan Askani über Funde in Tolkiens Nachlass

„Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ sind nur die bekanntesten Werke J. R. R. Tolkiens. Vor bald fünfzig Jahren starb der Fantasy-Autor, und immer noch findet sich in seinem Nachlass Veröffentlichungswürdiges. Tilman Spreckelsen spricht mit dem deutschen Tolkien-Lektor, Stephan Askani, über das gerade veröffentlichte Buch „Natur und Wesen von Mittelerde – Späte Schriften zu den Ländern, Völkern und Geschöpfen und zur Metaphysik von Mittelerde“ und andere Entdeckungen in Tolkiens Nachlass. Eine Sonderfolge des Bücher-Podcasts vom F.A.Z.-Stand auf der Frankfurter Buchmesse.

J.R.R. Tolkiens „Natur und Wesen von Mittelerde – Späte Schriften zu den Ländern, Völkern und Geschöpfen und zur Metaphysik von Mittelerde“ wurde aus dem Englischen übersetzt von Susanne Held und Helmut W. Pesch, herausgegeben Carl F. Hostetter, ist gerade bei Hobbit Presse / Klett-Cotta erschienen, hat 720 Seiten und kostet 28 Euro.

