Podcast von der Buchmesse : Ein Außenseiter, den alle mögen

Aktualisiert am

Kann die Armut der einen Familie einer Kinderfreundschaft etwas anhaben? Im Gespräch mit Tilman Spreckelsen stellt Stefanie Höfler ihren Roman „Feuerwanzen lügen nicht“ am F.A.Z.-Stand auf der Buchmesse vor.

Stefanie Höfler an diesem Sonntag auf der Frankfurter Buchmesse Bild: Tom Wesse

Sie sind unzertrennlich, auch wenn in der Familie von Nits Geld offenbar nie eine Rolle gespielt hat, während Mischa die Armut seiner Familie nicht länger verheimlichen kann. Stefanie Höfler lässt in ihrem neuen Kinderroman „Feuerwanzen lügen nicht“ die beiden ihre Geschichte aus wechselnden Perspektiven erzählen. Im Gespräch mit Tilman Spreckelsen stellt die Autorin ihr Buch am F.A.Z.-Stand auf der Buchmesse vor.

Tilman Spreckelsen Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

„Feuerwanzen lügen nicht“ von Stefanie Höfler eignet sich für Leser ab einem Alter von 11 Jahren, ist bei Beltz & Gelberg erschienen, wurde illustriert von Carla Haslbauer, hat 234 Seiten und kostet 15 Euro.

Mehr zum Thema 1/

Der F.A.Z. Bücher-Podcast veröffentlicht jeden Sonntagmorgen im Wechsel Gespräche über Bücher und Themen, Interviews mit Autoren, Lesungen, Literaturrätsel und Rezitationen aus der Frankfurter Anthologie. Alle Folgen und weitere Artikel zu den besprochenen Themen finden Sie hier.

Sie können den Podcast ganz einfach bei Apple Podcasts, Spotify oder Deezer abonnieren und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „F.A.Z. Bücher-Podcast“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.