Podcast von der Buchmesse : Kaiserin im erstarrten Schloss

Todesgefahr als dringender Ausgleich: Im Gespräch mit Tobias Rüther stellt Karen Duve ihren Roman „Sisi“ am F.A.Z.-Stand auf der Buchmesse vor.

Es hatte ein Buch über Pferde werden sollen, es ist eines über die legendäre Kaiserin von Österreich geworden, die eine begeisterte Reiterin war – und sich noch einmal ganz anders zeichnen lässt als in den Filmen der Fünfziger oder der jüngsten RTL-Serie. Im Gespräch mit Tobias Rüther stellt Karen Duve ihren Roman „Sisi“ am F.A.Z.-Stand auf der Buchmesse vor.

„Sisi“ von Karen Duve ist bei Galiani Berlin erschienen, hat 416 Seiten und kostet 26 Euro.

