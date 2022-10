Podcast von der Buchmesse : Jeder lag mal falsch in dieser Pandemie

Was lässt sich aus der Corona-Pandemie und unseren Umgang mit der Krise lernen? Im Gespräch mit Heike Göbel stellt Jens Spahn sein Buch „Wir werden einander viel verzeihen müssen“ am F.A.Z.-Stand auf der Buchmesse vor.

Jens Spahn am Freitag am Buchmessestand der F.A.Z. Bild: Saskia Stöhr

Als Corona im März 2020 Deutschland in den Lockdown zwang, war Jens Spahn seit zwei Jahren Bundesgesundheitsminister. Sein Buch „Wir werden einander viel verzeihen müssen“ bietet Innenansichten der Krise und zeigt, so der Untertitel, „Wie die Pandemie uns verändert hat und was sie uns für die Zukunft lehrt“. Im Gespräch mit Heike Göbel stellt der Autor sein Buch am F.A.Z.-Stand auf der Buchmesse vor.

„Wir werden einander viel verzeihen müssen – Wie die Pandemie uns verändert hat und was sie uns für die Zukunft lehrt. Innenansichten einer Krise“ von Jens Spahn, geschrieben mit Olaf Köhne und Peter Käfferlein, ist bei Heyne erschienen, hat 304 Seiten und kostet 22 €.

