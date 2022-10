Podcast von der Buchmesse : Sie haben Querdenkern zugehört

Aktualisiert am

In „Gekränkte Freiheit“ untersuchen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey eine neue Figur des sozialen Protests. Im Gespräch mit Patrick Bahners stellen Autorin und Autor ihr Buch am F.A.Z.-Stand auf der Buchmesse vor.

Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey an diesem Mittwoch auf der Frankfurter Buchmesse Bild: Lucas Bäuml

Er hat den Anspruch, mündig und eigenverantwortlich zu sein, und erlebt sich in einer komplexer werdenden Welt doch zunehmend als einflusslos: Durch zahlreiche Fallstudien konturieren die Sozialforscher Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey den Protesttypus des libertären Autoritäre.

In ihrem Buch „Gekränkte Freiheit“ arbeiten sie heraus, wie dessen Ruf nach individueller Souveränität zur Bedrohung der Demokratie werden kann. Im Gespräch mit Patrick Bahners stellen Autorin und Autor ihr Buch am F.A.Z.-Stand auf der Buchmesse vor.

„Gekränkte Freiheit – Aspekte des libertären Autoritarismus“ von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey hat 480 Seiten und kostet 28 Euro.

