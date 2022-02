Bücher-Podcast : Lach mich nur aus: Peter Stamm und sein Roman „Das Archiv der Gefühle“

Manchmal ist Franziska unvermittelt da, ohne dass er an sie gedacht hat. Sie leistet ihm ein wenig Gesellschaft. Dann verschwindet sie, wie sie gekommen ist, und er ist wieder allein: In „Das Archiv der Gefühle“, dem neuen Roman des Schweizer Schriftstellers Peter Stamm, erinnert sich ein Einzelgänger an seine Jugendliebe, eine Liebe, die damals unerwidert blieb. Jetzt, vierzig Jahre später, ist sie ihm in seinem Leben – in seiner Erinnerung, seiner Phantasie – gegenwärtig.

Als Sängerin nennt sie sich Fabienne, und wenn er sie von einem Geliebten singen hörte, stellte er sich vor, er sei es, nach dem sie sich sehnt. Schließlich fing er an, Musik zu meiden, um diesem Gefühl nicht mehr ausgesetzt zu sein. Wie er überhaupt alles tut, um Unerwidertes, Unruhe und Unzufriedenheit von sich fernzuhalten. Dann kehrt die wirkliche Franziska in sein Leben zurück.

Das ungelebte Leben sei Grundthema der Romane Peter Stamms, hieß es vor Jahren in einer Rezension. In “Das Archiv der Gefühle“ bietet sich die Gelegenheit zur Revision: Ob wir im Leben unsere Chancen erkennen? Am 2. Februar hat Peter Stamm im Literaturhaus Frankfurt aus seinem jüngsten Buch gelesen und mit Melanie Mühl darüber gesprochen.

„Das Archiv der Gefühle“ von Peter Stamm ist bei S. Fischer erschienen, hat 192 Seiten und kostet 22 Euro.

