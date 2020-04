Bücher-Podcast, Folge 8 : Spaziergänge im eigenen Kopf

Was finden Fans und was Kritiker in Woody Allens Memoiren? Verena Lueken über zwei verschiedene Qualen beim Lesen von „Ganz nebenbei“ – und über eine Lieblingsstelle. Was gibt es an „American Dirt“ von Jeanine Cummins auszusetzen, und welche Kritik geht auch an dem amerikanischen Migrationsroman vorbei? Hernán D. Caro über falsche Einschätzungen, voreilige Urteile und Diversitätsschwächen der Buchbranche.

Welche Bücher sind Autoren wichtig, die gerade selbst Romane veröffentlicht haben? Antworten von Verena Güntner, Olivia Wenzel, Benjamin Maack, Birgit Birnbacher, Annette Pehnt und Ulla Lenze. Ein neues Literaturrätsel und ein Gedicht aus der Frankfurter Anthologie komplettieren die April-Ausgabe des Bücher-Podcasts.