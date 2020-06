Bücher-Podcast, Folge 10 : Vor der klassischen Big-Brother-Kamera

Raphaela Edelbauer hat mit Prosanova gerade ein Literaturfestival hinter sich, das ins Netz ausweichen musste. In Klagenfurt hat sie vor zwei Jahren gelesen. Philipp Tinglers Auftritt als Autor dort liegt jetzt neunzehn Jahre zurück. In diesem Jahr gibt er sein Debüt als Juror – in einer Variante des Wettbewerbs um den Bachmannpreis, die ebenfalls aufs Virtuelle setzt. In der Juni-Ausgabe des Bücher-Podcasts antworten sie auf die Frage, was die neuen Formen, mit denen Literatur und Literaturkritik in Zeiten sozialer Zwangsdistanz arbeiten, erfordern, was sie können und wie sie wirken.

Als Jan Brachmann neun Jahre alt war, wurde sein Leben, wie er sagt, von Beethoven ergriffen. Zum 250. Geburtstag des Komponisten tun nicht nur Musiker und Plattenindustrie einiges dafür, dass er weiter um sich greift, sondern auch einige Buchverlage. Vier Empfehlungen stellt der Musikkritiker im Bücher-Podcast vor: von der Bildbiografie bis zum Roman.

Welche Bücher empfehlen die Kollegen Sibylle Anderl, Julia Bähr, Rose-Maria Gropp, Andreas Platthaus, Kai Spanke und Elena Witzeck für den Sommer? Wir haben sie gefragt. Ein neues Literaturrätsel und ein Gedicht aus der Frankfurter Anthologie komplettieren die Juni-Ausgabe.