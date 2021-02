Aktualisiert am

Mit der Koralle bleibt man per Sie

Bücher-Podcast : Mit der Koralle bleibt man per Sie

Was ist Nature Writing – eine Erfolgswelle, ein Phänomen unserer Zeit, eine Art, über die Welt nachzudenken? Judith Schalansky und Solvejg Nitzke diskutieren das literarische Schreiben über Pflanzen, Tiere und Schleim.

Mehr als fünfzig Bände hat Judith Schalansky in der Reihe „Naturkunden“ bei Matthes & Seitz Berlin inzwischen herausgeben, der Verlag lobt einen eigenen Preis für Nature Writing aus, und auch bei anderen Häusern finden sich vermehrt Bücher über Bäume oder Moose, Aale oder Pilze, Karst oder Schleim.

Was ist dran an diesem Trend? Ist es überhaupt nur ein Trend und nicht viel mehr? Jedenfalls ist es ein Thema, über das sich mit Begeisterung diskutieren lässt, das zeigen Judith Schalansky, Herausgeberin, Buchgestalterin und nicht zuletzt Autorin, und Solvejg Nitzke, Literaturwissenschaftlerin an der TU Dresden, die erforscht, wie Ökologie und Erzählen zusammenpassen.

Thomas Hubers Lesung von Tomas Tranströmers Gedicht „Espresso“ komplettiert diese Folge des Bücher-Podcasts.

