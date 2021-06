Bücher-Podcast : Ein erster Ausblick auf den literarischen Herbst

Noch sind nicht alle Bücher des Frühlings erschienen, geschweige denn gelesen, schon machen die Verlage mit ihren Versprechungen für das Herbstprogramm Appetit auf die nächste literarische Saison. Ein amerikanischer Auftakt steht ins Haus und ein kanadischer Klassiker, der den Ehrengast der Buchmesse im zweiten Anlauf schmücken wird. Die angekündigten Romane vor allem hiesiger Schriftstellerinnen machen uns neugierig. Und ein kühn und klar „Gedicht“ untertitelter Hundertsechzigseiter. Dazu gibt es eine Kühnheit aus China und das Wagnis der Neuübersetzung eines Klassikers zum Ehrentag.

Worauf freut sich, wer täglich mit Romanen, Erzählungen und Dichtkunst zu tun hat? Was kann ihn noch überraschen, was hat ihn überrascht in der laufenden Saison? Wir haben mit Andreas Platthaus, Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen, über das gesprochen, was da kommen wird. Eine neues Literaturrätsel komplettiert diese Episode des Bücher-Podcasts.

Mehr zum Thema 1/ 1:34:04 37:57 31:09

Der F.A.Z. Bücher-Podcast veröffentlicht jeden Sonntagmorgen im Wechsel Gespräche über Bücher und Themen, Interviews mit Autoren, Lesungen, Literaturrätsel und Rezitationen aus der Frankfurter Anthologie. Alle Folgen und weitere Artikel zu den besprochenen Themen finden Sie hier.

Sie können den Podcast ganz einfach bei Apple Podcasts, Spotify oder Deezer abonnieren und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „F.A.Z. Bücher-Podcast“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.