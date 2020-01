Sonderfolge Bücher-Podcast : Lola Randl und ihr Buch „Der große Garten“

Aktualisiert am

Schöner scheitern auf dem Lande: Lola Randl hat ein so komisches wie aufwühlendes Buch geschrieben über die Schwierigkeit, in der Uckermark den Zumutungen des modernen Lebens zu entkommen. Ein Abend aus dem Literaturhaus Frankfurt.

Wer sagt, die Provinz sei langweilig? Wer Lola Randls Buch „Der große Garten“ über das Leben in der brandenburgischen Einsamkeit liest, erfährt vom Gegenteil. Gemüse pflanzen, Sex, experimentelle Lebenskonzepte, Schädlinge: Um all das dreht sich das Buch der Autorin, die aus Berlin die Landflucht in die Uckermark angetreten ist. Im Frankfurter Literaturhaus hat Lola Brandl daraus gelesen – und darüber mit Sandra Kegel gesprochen.