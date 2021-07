Olympische Spiele 2021 in Tokio

Die 32. Olympischen Spiele finden vom 23. Juli bis 8. August 2021 in Japans Hauptstadt Tokio statt. Sie waren eigentlich für 2020 geplant, mussten wegen der Coronavirus-Pandemie aber um ein Jahr verschoben werden. Bereits 1964 gab es Olympia in Tokio. In 33 Sportarten mit 51 Disziplinen werden bei 339 Wettkämpfen Gold, Silber und Bronze vergeben. Eröffnungs- und Schlussfeier finden im Olympiastadion in Tokio statt.



Diese Sportarten sind dabei: Badminton, Baseball/Sofball, Basketball, Bogenschießen, Boxen, Fechten, Fußball, Gewichtheben Golf, Handball, Hockey, Judo, Kanu, Karate, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Radsport, Reiten, Ringen, Rudern, Rugby, Schießen, Schwimmen, Segeln, Skateboard, Sportklettern, Surfen, Taekwondo, Tennis, Tischtennis, Triathlon, Turnen, Volleyball.