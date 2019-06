Liveticker zur Nations League

Wer gewinnt in der Nations League 2018/2019? Die Fußball-Nationalteams aus Europa streiten um die Siege in vier Divisionen. Dabei werden auch Tickets für die EM 2020 vergeben. Deutschland mit der Elf von Bundestrainer Joachim Löw spielt in der A-Division in Gruppe 1 gegen Frankreich und Holland. Verfolgen Sie alle Spiele im Liveticker. Hier finden Sie auch alle Infos zu Spielplan, Terminen, Tabellen und Teams.