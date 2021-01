Liveticker zur Handball-WM 2021

Wer wird Weltmeister 2021? Vom 13. bis 31. Januar 2021 findet die 27. Handball-WM in Ägypten statt. 32 Mannschaften spielen um den WM-Titel. Gespielt wird in Kairo, Neue Hauptstadt, Gizeh und Alexandria. In Gruppe A spielen Deutschland, Ungarn, Uruguay und Kap Verde, in Gruppe B Spanien, Tunesien, Brasilien und Polen, in Gruppe C Kroatien, Qatar, Japan und Angola, in Gruppe D Dänemark, Argentinien, Bahrein und Kongo, in Gruppe E Norwegen, Österreich, Frankreich und die Vereinigten Staaten, sowie in Gruppe F Portugal, Algerien, Island und Marokko. Als Titelverteidiger geht Dänemark ins Turnier. Das DHB-Team tritt erstmals mit Bundestrainer Alfred Gislason an. Wegen der Corona-Krise gab es einige Absagen beim DHB-Team. Alle Infos zu Spielen, Ergebnissen, Tabellen und News finden Sie auf unserer Sonderseite und im Liveticker.