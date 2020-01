Liveticker zur Handball-Europameisterschaft 2020

Wer wird Europameister 2020? Vom 9. bis 26. Januar 2020 spielen in Österreich, Schweden und Norwegen die 24 besten Handball-Teams des Kontinents ihren Titelträger aus. Austragungsorte sind Graz, Wien, Trondheim, Malmö, Stockholm und Göteborg. Die Auslosung ergab folgende Gruppen: In Gruppe A in Graz spielen Kroatien, Weißrussland, Montenegro und Serbien, in Gruppe B in Wien Tschechien, Nordmazedonien, Österreich und die Ukraine, in Gruppe C in Trondheim Spanien, Deutschland, Lettland und die Niederlande, in Gruppe D in Trondheim Frankreich, Norwegen, Portugal und Bosnien-Hercegovina, in Gruppe E in Malmö Dänemark, Ungarn, Island und Russland, und in Gruppe F in Göteborg Schweden, Slowenien, die Schweiz und Polen. Hier gibt es alle Infos zu Ergebnissen, Tabelle, Spielplan, Liveticker, Teams, Spielorten, Aufstellungen, Stars und News. Nach der Vorrunde qualifizieren sich die besten zwei Teams einer Gruppe für die Hauptrunde, die Dritten und Vierten scheiden aus. Danach gibt es Plazierungsspiele, die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Endspiel. Der Titelverteidiger ist Spanien. Im TV sind die Spiele bei ARD und ZDF zu sehen.