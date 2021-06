Liveticker zur Fußball-Europameisterschaft 2021

Wer wird Europameister 2021? Vom 11. Juni bis zum 11. Juli spielen die besten 24 Teams den Titel aus. Erstmals wird eine EM auf dem ganzen Kontinent gespielt. Wegen der Corona-Krise wurde das für 2020 geplante Turnier um ein Jahr verschoben. Die 51 Partien finden in London, Baku, München, Rom, Glasgow, Sankt Petersburg, Dublin, Kopenhagen, Bilbao, Amsterdam, Budapest und Bukarest statt. Die Halbfinals und das Finals werden im Wembley-Stadion gespielt. In Gruppe A sind Italien, Schweiz, Türkei und Wales, in Gruppe B Belgien, Dänemark, Finnland und Russland, in Gruppe C Österreich, Niederlande, Ukraine und Normazedonien, in Gruppe D Kroatien, Tschechien, England und Schottland, in Gruppe E Polen, Spanien, Schweden und die Slowakei sowie in Gruppe F Frankreich, Deutschland, Portugal und Ungarn. Hier gibt es alle Infos zu Ergebnissen, Tabelle, Spielplan, Liveticker, Teams, Spielorten, Aufstellungen, Stars und News. Der Titelverteidiger ist Portugal. Im TV sind die Spiele bei ARD, ZDF und MagentaTV zu sehen.