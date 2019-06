Liveticker zur U-21-EM 2019

Verfolgen Sie alle Spiele U-21-EM 2019 in Italien und San Marino. Vom 16. Juni bis zum Finale am 30. Juni spielen die besten Nachwuchsfußballer Europas um den Titel. Mit dabei ist die deutsche Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz, die vor zwei Jahren den Titel in dieser Altersklasse gewann. Holt sich der DFB-Nachwuchs jetzt wieder die Trophäe? Alle Infos zum Turnier mit Spielplan, Gruppen, Tabellen, Anstoßzeiten, Spielorten, Statistiken finden Sie im Liveticker bei FAZ.NET.