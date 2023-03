Aktualisiert am

Die Zahl an Dividendenaristokraten ist in Europa überschaubar. Umso spannender, wenn Unternehmen dazu gehören, die Weltmarktführer sind. Der Gesundheitssektor ist zwar durch nationale Regulierungen nicht immer einfach, aber Novo Nordisk aus Dänemark zeigt, wie es geht.

Trotz des starken Jahresauftakts an den Börsen befinden sich viele Aktien weit weg von deren Allzeithochs. Dafür war das Börsenjahr 2022 einfach zu schwach und die wettzumachende Kurs-Hypothek damit zu groß. Es gibt aber auch Ausnahmen. Eine davon ist die Aktie von Novo Nordisk. Der Aktienkurs des dänischen Insulin-Weltmarktführers erreichte zuletzt nicht nur neue Höchststände, sondern knackte auch erstmals die Marke von 1.000 Dänischen Kronen.

Dabei ist es nicht so, dass Novo Nordisk ganz sorgenfrei als Konzern unterwegs ist. Vor allem die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, dem weltweit wichtigsten Markt für Diabetes-Medikamente, dämpften ein wenig die Stimmung in Bezug auf die Geschäftsentwicklung. Im Zuge des Inflation Reduction Acts (IRA) hatten es die Demokraten und Präsident Joe Biden geschafft, die Preise für Insulin landesweit auf 35 Dollar pro Monat zu begrenzen. Allerdings auch nur im staatlichen Gesundheitsprogramm Medicare, das ohnehin lediglich für Patienten ab 65 Jahren gilt. Eine Ausweitung des Preisdeckels scheiterte bisher – und dürfte es nun noch schwerer haben, da sich die Republikaner im November knapp die Mehrheit im Repräsentantenhaus des US-Kongresses gesichert haben. Für diese gelten solche Preisdeckel tendenziell schon als Ausgeburt des Sozialismus.

Starkes operatives Ergebnis im Jahr 2022

Aber Novo Nordisk und der Aktienkurs haben sich davon unbeeindruckt gezeigt. Die Geschäfte für die Dänen liefen weiterhin sehr gut, was die jüngste Bilanz für das Jahr 2022 widerspiegelt. Im Geschäftsjahr 2022 kletterten die konzernweiten Umsatzerlöse um 26 Prozent auf 177,0 Milliarden Dänische Kronen (DKK, umgerechnet 23,8 Mrd. Euro). Währungsbereinigt lag der Zuwachs bei 16 Prozent. Das operative Ergebnis wurde um 28 Prozent auf 74,8 Milliarden DKK verbessert. Besonders gut lief es dabei in Nordamerika.

Diesen Erfolg werden Anteilseigner im eigenen Depot spüren. Die Dividende ist auf 12,40 DKK angestiegen, nach 10,40 DKK im Vorjahr. Obendrauf gibt es ein auf zwölf Monate angelegtes Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 28 Milliarden DKK. Auch für das laufende Geschäftsjahr zeigte sich die Geschäftsführung zuversichtlich, so dass weitere Dividendenerhöhungen folgen könnten. Von diesen hat Novo Nordisk bereits 25 in Serie bewerkstelligt. Daher kann das Unternehmen zu den europäischen Dividendenaristokraten gezählt werden. Umsatz und operatives Ergebnis sollen 2023 laut Managementprognose währungsbereinigt jeweils um 13 bis 19 Prozent zulegen.

Novo Nordisk-Aktie im langfristigen Aufwärtstrend

Trotz der positiven Aussichten für Novo Nordisk kommen bei einigen Analysten angesichts der hohen Bewertung der Novo Nordisk-Aktie einige Fragen auf. So hat beispielweise Jefferies zwar das Kursziel für Novo Nordisk von 625 DKK auf 730 DKK angehoben, die Einstufung aber auf „Underperform“ belassen. Das amerikanische Analysehaus hat das große Marktpotenzial im Bereich Fettleibigkeit in der Aktie eingepreist, während sich aber der Wettbewerb intensivieren würde, so die Begründung.

In der Research-Abteilung der Deutschen Bank wiederum wurden die 2022er-Zahlen von einem Analysten unter anderem mit diesem Satz kommentiert: Novo Nordisk habe sich zuletzt besonders da stark gezeigt, wo es darauf ankomme. Deutlich optimistischer ist man derweil bei Goldman Sachs eingestellt. Hier ging es nach der Bilanzveröffentlichung von Novo Nordisk mit dem Kursziel von 1.037 DKK auf 1.200 DKK nach oben. Die Aktie befindet sich weiterhin auf der „Conviction Buy List“. Laut Goldman Sachs ist Novo Nordisk als stark wachsendes Unternehmen unter den Biopharmawerten mit am besten positioniert.

Diese Aussage wird von der Kurshistorie der Aktie untermauert. Aus einem 10.000-Euro-Investment in Novo Nordisk ist in den vergangenen zehn Jahren eine stattliche Position von mehr als 53.000 Euro geworden. Nimmt man die nüchterne Charttechnik hinzu, dann dürfte sich die positive Kursentwicklung weiter fortsetzen, denn der langfristige Trend – gemessen an der 200-Tage-Linie – ist positiv und die Aktie zeigt deutliche Stärke.

Investoren mit langfristigem Anlagehorizont fahren nachweislich mit Dividendenaristokraten sehr gut. Das gilt vor allem, wenn die Unternehmen sich in einem krisensicheren Bereich bewegen. Das ist bei Novo Nordisk (leider) aufgrund der wachsenden Zahl an Diabetes-Erkrankten der Fall.