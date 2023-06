Aktualisiert am

Wohin mit all den Windrädern? Diese Frage stellten sich Dana Hajek, Jens Giesel und Oliver Schlömer. Für ihre aufwendige Recherche und Visualisierung wurden die Datenjournalisten nun vom Verband Hessischer Zeitungsverleger ausgezeichnet.

Deutschland möchte bis 2045 klimaneutral werden. Damit das klappt, will die Bundesregierung Tempo machen beim Windkraft-Ausbau. Doch wohin mit all den Windrädern? Welche Flächen sind geeignet? Wo wehren sich Bürger und Naturschützer gegen den Ausbau? Was bedeutet eigentlich 1000 Meter Abstandspuffer?

Mit diesen Fragestellungen begannen Dana Hajek, Jens Giesel und Oliver Schlömer im Frühjahr 2022 ihre Recherche. Sie wollten mit Karten, Grafiken und einem ausführlichen Text die Chancen und Probleme des Ausbaus analysieren. Und wie immer bei datenjournalistischen Stücken geht es dabei zunächst um die Suche nach Daten, Karten, Fakten. Schnell war klar: Für eine deutschlandweite Betrachtung des Ausbaus gibt es zu wenig Datenmaterial. Doch für das Bundesland Hessen fanden die F.A.Z.-Datenjournalisten ausreichend Stoff und so konzentrierten sie sich auf das Bundesland in der Mitte Deutschlands.

Nach der Recherche galt es mehrere Gigabyte Geodaten verständlich und übersichtlich zu präsentieren. Das sogenannte „Scrollytelling“, eine interaktive Erzählform, bei der der Leser über das Scrollen eine Animation steuert, bietet dafür die besten Möglichkeiten. Zusätzlich konnten die Leser auf einer interaktiven Karte ihre Adresse eingeben und sehen wie in ihrer Region die Bedingungen für Windkraftnutzung sind.

Der Beitrag löste eine lebhafte Diskussion unter den Lesern aus. Wir haben positive Rückmeldungen von Gegnern und Befürwortern des Windkraftausbaus erhalten.

Der Verband Hessischer Zeitungsverleger hat „Wohin mit all den Windrädern?“ nun mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.