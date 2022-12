L os ging alles mit Wortspielen (Twenty twenty, too) und der Furcht, in einer Zeitschleife gefangen zu sein, dann wurde 2022 doch ganz anders als gedacht: Krieg, Inflation und die Furcht vor einem kalten Winter kehrten nach Europa zurück, nebenbei herrschte immer noch die Corona-Pandemie und zum Jahresende wurde eine Fußball-Weltmeisterschaft in der Wüste gespielt. Was für ein Jahr!

Auf FAZ.NET war es auch wieder ein Jahr für außergewöhnliche Geschichten, 25 davon haben wir hier noch einmal für Sie gesammelt. Begeben Sie sich mit uns ins Metaverse, lernen Sie die Klimakleber der „Letzten Generation“ kennen, begleiten Sie einen Speed-Bergsteiger bei seinem Weg auf den Gipfel im Himalaya und lesen Sie das Schicksal eines gefallenen deutschen Soldaten im ersten Weltkrieg nach. Wir wünschen Ihnen gute Lektüre!





Storytellings von: Julia Bellan, Claudia Bothe, Ulrike Engel, Jens Giesel, Rahel Golub, Dana Hajek, Bernd Helfert, Katharina Hofbauer, Waldemar Klimenko, Annabella Moccia-Tanribilir, Gabriel Rinaldi, Max Ritthaler, Oliver Schlömer, Johannes Thielen, Natascha Vlahovic, Sarah Wehrlin, Robert Wenkemann und Corinna Zander