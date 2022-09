Baerbock in Kiew : Kuleba bekräftigt Bitte um deutsche Leopard-2-Panzer

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat der Ukraine bei einem Besuch in Kiew in unbestimmter Weise die weitere deutsche militärische Unterstützung zugesagt, ohne aber öffentlich auf den dringenden Wunsch ihres ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba einzugehen, auch Leopard-Kampfpanzer zu liefern. Kuleba sagte nach der Begegnung mit Baerbock, weitere Waffenlieferungen seien das Hauptthema ihres Gespräches gewesen.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Während die deutsche Ministerin neuerlich aufzählte, welche Lieferungen in den vergangenen Monaten und Wochen von Deutschland zugesagt worden seien, etwa Raketenwerfer Mars, Flugabwehrpanzer Gepard oder das Luftverteidigungssystem Iris und angab, einige dieser Elemente würden jetzt bei den Empfängern ankommen, sagte Kuleba, es sei nun um eine letzte Initiative gegangen, er habe den Wunsch der Ukraine unterstrichen, „Leopard-2-Panzer aus Deutschland zu bekommen“. Außerdem benötige die Ukraine weitere Munition für ihre Artilleriegeschütze. Das sei zwar nicht so entscheidend wie die Lieferung von Panzern, könne aber auch die Offensivfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte „maßgeblich steigern“.

Baerbock blieb in ihrer Antwort unbestimmt. Sie würdigte die jüngsten ukrainischen Erfolge bei der Gegenoffensive im Donbass und sagte, sie höre gern, dass dank des ukrainischen Vorrückens neuer Bedarf bei der militärischen Unterstützung entstanden sei. Sie sagte, „wir sprechen intensiv in der Bundesregierung wie wir entlang Euren Wünschen weitere Unterstützung leisten können“. Im Blick auf die Artillerie-Munition sagte sie, „wir sind bereits im Prozess, diese aufzukaufen, und werden das weiter intensivieren“.

Die deutsche Außenministerin, die am Vormittag nahe Kiew ein Minenräum-Projekt besuchte, das mit deutschem Geld bezuschusst wird, sagte, die deutsche Unterstützung bei der Lieferung von Waffen gehe Hand in Hand mit der Hilfe zur Entminung. Sie hob mehrfach hervor, Deutschland gehe mit der Ukraine „einen gemeinsamen Weg“ und werde „an der Seite der Ukraine“ stehen, so lange das notwendig sei.

Der ukrainische Außenminister sagte hingegen, im Frühjahr habe seine Bitte stets „Waffen, Waffen, Waffen“ gelautet, jetzt heiße sie „Zeitplan, Zeitplan, Zeitplan“. Es gehe nicht nur um die Zusage weiterer Lieferungen, sondern auch darum, dass diese Zusagen möglichst rasch erfüllt würden. Baerbock gab an, Deutschland bemühe sich, die Instandsetzung von deutschen Haubitzen, die in der Ukraine im Einsatz waren, möglichst zügig zu bewerkstelligen.

Kuleba sagte, als er im Mai in Berlin Gespräche über deutsche Waffenhilfe führte, habe er die schwierigste Begegnung mit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) gehabt. Er sehe durchaus, dass die deutsche Regierung in der Lage sei, „solche Entscheidungen“ zu Waffenlieferungen zu treffen, „aber dies nimmt viel zu viel Zeit in Anspruch“. Kuleba sagte, „jeden Tag sterben Menschen in der Ukraine, weil der Panzer nicht gekommen ist“. Lange Erörterungen über mögliche Lieferungen „kosten auch das Leben von Menschen“.

Mehr zum Thema 1/

Er erweiterte das Zögern, der Ukraine Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen, auch auf andere westliche Länder. Er habe einst als Begründung dafür gehört, es solle vermieden werden, den russischen Machthaber Wladimir Putin zu provozieren. Dieses Argument könne sicher mittlerweile nicht mehr gelten. Stattdessen gebe es „einfach psychische Barrieren, um diesen Schritt zu machen“. Stattdessen gelte aber doch: „je mehr Waffen wir bekommen, desto schneller geht dieser Krieg zuende“.