Eine von ihnen ist Vanessa Stricker. Die 28 Jahre alte Sportmedizinstudentin ist an diesem Tag schon um sechs Uhr in der Früh in ihre Sportschuhe geschlüpft, um ihren Dienst zu beginnen. Sie wird wieder Schritte sammeln. Insgesamt 17983 werden es am Nachmittag sein. Je Schicht, so sagt sie, komme sie auf etwa 15 Kilometer. Stricker arbeitet in der Position der „Läuferin“. Ihre Aufgabe ist es, die aufgezogenen Spritzen, in denen sich der Impfstoff befindet, von Kabine zu Kabine zu bringen. Anders als im Sport geht es hier nicht darum, schnellstmöglich Meter zu machen. Ein guter Läufer ist ein sicherer Läufer. Und so balanciert sie die Nierenschalen vorsichtig durch die Halle. Rennen ist verboten. Wer allerdings schleicht, riskiert, dass das gut funktionierende System, bei dem unzählige Arbeitsabläufe ineinandergreifen, ins Stocken gerät.