Filmfestspielen von Venedig : Staraufgebot auf dem venezianischen Lido

Bild: EPA

Die 78. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig hat begonnen. Zahlreiche internationale Filmstars liefen am Mittwoch trotz strenger Corona-Auflagen über den roten Teppich auf dem Lido. Den Auftakt der Mostra bildete der Film des Spaniers Pedro Almodovár (mittig) „Madres Paralelas“ mit Penélope Cruz (zweite von rechts) in einer der Hauptrollen. Der Film über zwei schwangere Single-Frauen, die sich kurz vor der Geburt ihrer Kinder kennenlernen, hatte vorab bereits von sich reden gemacht: Weil darauf die Brustwarze einer Stillenden zu sehen war, wurde ein Filmplakat aus dem Onlinedienst Instagram verbannt. Die Geschichte geht zudem auf das in Spanien nach wie vor heikle Thema der „Verschwundenen“ des Bürgerkrieges in den 1930er Jahren und der darauffolgenden Franco-Diktatur ein. (AFP)Auf dem Bild zu sehen ist die hochkarätige Besetzung des Films „Madres Paralelas“: Aitana Sanchez Gijon, Milena Smit, Pedro Almodovar, Penélope Cruz und Israel Elejalde (von links)