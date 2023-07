Will Hessens Ministerpräsident werden: Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir spricht am Samstag bei der Mitgliederversammlung in Frankfurt. Bild: dpa

Mit der Forderung nach dem größten Aufforstungsprogramm in der Geschichte des Landes wollen die hessischen Grünen in den Landtagswahlkampf gehen. Der Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Tarek Al-Wazir, kündigte bei einer Mitgliederversammlung der Grünen am Samstag in Frankfurt an, im Falle seiner Wahl zum Ministerpräsidenten würden bis zum Jahr 2030 rund 30 Millionen neue Bäume in Hessen gepflanzt. Damit würde ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel und für die Umwelt geleistet. Bisher gibt es nach Angaben des Landes rund 468 Millionen Bäume in Hessen, die dicker als sieben Zentimeter sind.

Al-Wazir bekräftigte seinen Ehrgeiz, der erste von den Grünen gestellte Regierungschef in Hessen zu werden. Das sei, im Dreikampf mit den Spitzenkandidaten der CDU (Ministerpräsident Boris Rhein) und der SPD (Bundesinnenministerin Nancy Faeser) ein realistisches Ziel.

Die Grünen, die in Hessen seit fast zehn Jahren gemeinsam mit der CDU regieren, wollen nach den Worten ihres Spitzenkandidaten Al-Wazir ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf gehen und streben bei der Wahl am 8. Oktober an, stärkste Fraktion im Landtag zu werden. Bei einer Umfrage Anfang Juni lagen die Grünen mit 18 Prozent deutlich hinter der CDU (29 Prozent) und der SPD (22 Prozent). Der Wahl 2018 hatten sie 19,8 Prozent der Stimmen erhalten.

10.000 Sozialwohnungen mit längerer Mietpreisbindung

Al-Wazir kündigte in seiner Rede vor rund 450 Zuhörern in der für alle Parteiangehörigen offenen Versammlung mindesten 20.000 zusätzliche Kita-Plätze und die Schaffung regionaler ärztlicher Versorgungszentren in ländlichen Gebieten an. Damit Mieten auch für Durchschnittsbürger wieder bezahlbar würden, strebe er binnen fünf Jahren den Bau von 60.000 neuen Wohnungen im Ballungsraum Rhein-Main an. Bei 10.000 dieser Quartiere soll es sich um Sozialwohnungen handeln, mit einer Mietbindungsfrist von nicht wie üblich 25, sondern 50 Jahren. Auf diese Weise will Al-Wazir verhindern, dass es in Hessen schon in absehbarer Zeit wieder zu wenige Sozialwohnungen mit günstigen Mieten gibt.

Außerdem sprechen sich die Grünen für einen „Hessenpass Kultur“ aus, mit dem Bürger mit geringem Einkommen landesweit einen vergünstigten Eintritt zu Kultur-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten erhalten würden. In den weiterführenden Schulen solle es für jedes Kind und jeden Jugendlichen Tablets geben. Möglichst mehrfache Berufspraktika als Teil des Unterrichts sollen in den Schulen Standard werden. Die Debatte über den Entwurf für ein „Regierungsprogramm 2024 bis 2029“ wird aller Voraussicht nach noch bis in den Abend hinein dauern.

Das Wahlkampfmotto seiner Partei „Hessen lieben. Zukunft leben“ sei für ihn im wahrsten Sinne des Wortes Programm, sagte Al-Wazir. Die Erderwärmung mache viele Veränderungen notwendig, und die Grünen seien bereit, sie in die Wege zu leiten und dabei niemanden zurückzulassen. Unter seiner Regierungsführung würden die Landesmittel für den Klimaschutz gebündelt und konzentriert im Kampf gegen den Klimawandel eingesetzt. Mit einem mit sechs Milliarden Euro ausgestatteten Transformationsfonds sollten hessische Unternehmen auf dem Weg in umweltfreundliche Zukunftstechnologien unterstützt werden.

Angela Dorn, Co-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl, wies in ihrer Parteitagsrede darauf hin, dass Hessen durch die Regierungsbeteiligung der Grünen „grüner und gerechter“ geworden sei. Die Partei habe Ende 2013 in der ersten schwarz-grünen Koalition eines Flächenlandes den Mut gehabt, die bis dahin vorherrschende Lagerbildung in der politischen Landschaft zu beenden. „Weil wir wussten, dass Kulturkämpfe Hessen nicht voranbringen, sondern nur der Mut für neue Wege.“ Diesem Stil wollten die Grünen auch in der nächsten Legislaturperiode treu bleiben: Inhalte seien bei der Bildung von Koalitionen und Regierungen wichtiger als Ideologie.