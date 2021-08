Gemeinden im Ahrtal : Der Marathon des Wiederaufbaus

Die Kommunen im Ahrtal fordern von der Bundesregierung weiterhin die Einsetzung eines Sonderbeauftragten für das Katastrophengebiet. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte sich dagegen gewandt. „Das wäre bürokratische Tätigkeitsvermehrung und würde die Sache eher komplizierter machen“, sagte er am Mittwoch im WDR. Er sei „überzeugt, die Länder müssen diese Sache in die Hand nehmen und sich dabei auf die Unterstützung des Bundes verlassen können“, sagte Scholz. „Wir sorgen dafür, dass das Geld bereitsteht.“ Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand, bekräftigte indes: „Meine inständige Bitte: Das kann nicht das letzte Wort gewesen sein.“ Das sagte sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Kommunen im Ahrtal am Mittwoch.

Die Einsetzung eines Sonderbeauftragten ist die erste Forderung in einem offenen Brief, den ihre Verbandsgemeinde am Wochenende an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gerichtet hatte. „Es ist kein Brandbrief, sondern schlussendlich ein Hilferuf“, sagte Weigand. Bei der Einsetzung eines Sonderbeauftragten gehe es nicht darum, Kompetenzen von Behörden abzuziehen, sondern den Wiederaufbau zu koordinieren. Auch Albrecht Freiherr von Boeselager, einer der Unterzeichner des Briefs, will den offenen Brief nicht als Beschwerdebrief verstanden wissen. „Es handelt sich um einen Hilferuf.“

Bitte um Präsenz der Bundeswehr

Die Bürgermeisterin von Altenahr umriss das Ausmaß der Katastrophe. „Wir sind jetzt an Tag 22“, sagte sie. „Heute vor drei Wochen ist diese Katastrophe über uns hereingebrochen.“ In Mayschoß etwa seien 158 von 351 Gebäuden überflutet worden, in Rech traf es 123 Gebäude von 223. So zählte sie Ortsteil für Ortsteil auf. Altenburg sei vollständig überflutet worden. Von 68 Brücken seien 19 total zerstört, 13 beschädigt und 36 müssten untersucht werden. Die Schäden bei Gemeindestraßen würden auf hundert Millionen Euro geschätzt. „Sie sehen: Es geht alles fliegen.“ Es gehe um einen „Marathon“, das sei „nicht bis zur Bundestagswahl und nicht bis zum Jahreswechsel vorbei“. Es müsse eine Perspektive geschaffen werden, damit es sich für die Menschen lohne, trotz des Leids und der Zerstörung wieder zu investieren.

Der Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen, verwies darauf, dass 25.000 der rund 30.000 Einwohnern seiner Kommune vom Hochwasser betroffen seien. Die Menschen trügen unendliches Leid. Die Schäden dort sind immens. Man habe „absolut kein Verständnis dafür, dass Prüfer – beinahe hätte ich gesagt, aus trockenen Gebieten, mit Lederschuhen“ sagten, wie jetzt die gesetzliche Lage sei. Es herrsche schließlich ein übergesetzlicher Notstand.

Der Bürgermeister von Sinzig, Andreas Geron, richtete den Blick auf die Problematik sogenannter Fake News. Das habe ihm in den vergangenen Tagen und Wochen „Abgründe“ vor Augen geführt. Er habe aufgeregte Anrufe bekommen, dass die Flut wiederkomme. Gruppen zögen durch die Städte und riefen: Die Rettungskräfte ziehen ab. Zudem ging er auf das Gerücht ein, Städte würden Hilfskräfte nach Hause schicken. „Genau das Gegenteil ist der Fall“, sagte Geron. Man sei angewiesen auf die Helfer. Der Bürgermeister warnte vor einer „Lücke im System“, die sich zwischen dem Modus Katastrophenzustand und Normalzustand auftue. „Wir brauchen nach wie vor all die Rettungsorganisationen.“

Die Lage in den Kommunen des Landkreises ist sehr unterschiedlich. Darauf wies der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau, Guido Nisius, hin. „Wir sind schlimm dran, ahrabwärts ist es ganz schlimm“, sagte er. In seiner Verbandsgemeinde sei man „sehr weit vorangeschritten“. Nur eine Ortschaft sei noch nicht wieder an die Trinkwasserversorgung angeschlossen. Die Bundeswehr müsse bleiben, auch wenn Gefahren für Leib und Leben abgewendet seien. Zudem verlieh er der Forderung Nachdruck, ein länderübergreifendes Hochwasserschutzkonzept für das Ahrtal zu erarbeiten.