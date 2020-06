Aktualisiert am

Gefängnisse in Honduras : Isoliert hinter Gittern

In den überfüllten Gefängnissen von Honduras gilt seit Ausbruch der Corona-Pandemie Besuchsverbot. Der Reuters-Fotograf Andrees Latif hat das Leben in dem Gefängnis La Esperanza dokumentiert, bevor die Tore geschlossen wurden.

La Esperanza, auf deutsch Hoffnung, ist eines der vielen überfüllten Gefängnisse von Honduras. Ursprünglich wurde das Gefängnis für 70 Menschen errichtet, am Tag des Besuchs des Fotografen Andrees Latif zählte die Strafanstalt 454 Insassen. Nachts schlafen mehr als 100 Männer in einem Raum, der eigentlich für 50 Betten vorgesehen wurde. Neuankömmlinge müssen sich irgendwo einen Platz zum Schlafen suchen. Auch Wasser gibt es nur ein paar Mal in der Woche. Der einzige Waschraum des Gebäudes ist für Frauen reserviert, Männer waschen sich im Hof.

Um die Haft in La Esperanza zu überstehen, folgt man besten der Regel „ver, oír, callar“, die überall an die Wände des Gefängnisses geschrieben wurde: „sehen, hören, Mund halten“. Diese Regel galt vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Jetzt ist das Gefängnis durch das Besuchsverbot der Regierung von der Außenwelt abgeschnitten, Festnetztelefone gibt es nur wenige.

Welchen Regeln das Leben der Insassen nun folgt, können die Angehörigen kaum in Erfahrung bringen und ihre Sorge wächst. Andrees Latif, der in Pakistan geborene Fotograf arbeitet seit über 20 Jahren für die Nachrichtenagentur Reuters und wurde schon mehrfach für seine Arbeiten ausgezeichnet. Darunter auch 2008 mit dem Pulitzer Preis für Breaking News. Er erhielt noch Zugang zu den Häftlingen und seine Fotos zeigen die Zustände in La Esperanza, bevor die Häftlinge isoliert wurden.

Instagram: @AdreesLatif

Twitter: @AdreesLatif

Webseite: adreeslatif.com

Webseite: widerimage.reuters.com/photographer/adrees-latif