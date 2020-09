F.A.Z. Newsletter : Gysis Verschwörungstheorie

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Ob Sanktionen wirken können, um Russland die Grenzen aufzuzeigen oder gar zum Einlenken zu bewegen, analysiert Andreas Ross in seinem Leitartikel. Der Merkel-Vertraute und Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte die Wirksamkeit dieser nichtmilitärischen Waffe bezweifelt. Im Hinterkopf dabei den immerhin von der Kanzlerin nicht mehr ausgeschlossenen Stopp des Erdgasprojekts Nord Stream 2. Ross kommentiert dazu: „Zum Selbstzweck dürfen Sanktionen nicht verkommen. Erst recht sind sie kein Ersatz für die Notwendigkeit, breitestmögliche Einigkeit gegen die globalen Schurken herzustellen. Doch vermutlich kann sich selbst Altmaier an keinen Fall erinnern, in dem ein Land wie Russland allein durch gutes Zureden zu einer Änderung seines Verhaltens bewegt worden wäre.“ Ob sich die Bundesregierung für Altmaiers Kuschelkurs des guten Zuredens entscheidet, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. In der Union jedenfalls wird munter darüber gestritten. Putin wird es recht sein.

Ein Schlag ins Kontor der deutschen Verlage ist die Ankündigung der Frankfurter Buchmesse, die ohnehin wegen Corona nur in abgespeckter Form und mit strikten Hygienregeln geplante Bücherschau nun doch ohne Aussteller zu veranstalten. Feuilletonchefin Sandra Kegel geht mit Messe-Direktor Boos wegen dessen abrupter Kehrtwende hart ins Gericht: „Dass die Entscheidung allerdings jetzt erst fällt, nachdem an der Verwirklichung eines Messekonzepts ein halbes Jahr herumgedoktert wurde, ist verheerend. Nicht nur, weil diese jüngste Wendung das Renommee der Messe beschädigt.“

Dazu empfehlen wir Ihnen den Podcast für Deutschland: Die Räumung von zwei besetzten Häusern in Leipzig hat im Stadtteil Connewitz in der vergangenen Woche eine Welle der Gewalt ausgelöst. Drei Tage in Folge kam es bei Protesten der linken Szene zu Ausschreitungen. Woher kommt diese Gewalt?

Und sonst? Geht der Ibiza-Untersuchungsausschuss in Wien in die zweite Runde. Werden in London die Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit der EU nach der Brexit-Übergangsphase fortgesetzt. Hat Donald Trump zwei Wahlkampfauftritte in North Carolina und Ohio. Trifft sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Dresden mit Corona-Helfern.

Die Nacht in Kürze:

Das überfüllte Flüchtlingslager Moria, in dem seit Kurzem auch das Coronavirus grassiert, steht fast vollständig in Flammen, die Bewohner wurden evakuiert. Die Brandursache ist unklar.

In Berlin ist der Autogipfel ohne eine neue Autoprämie zu Ende gegangen. Ein Beschluss über Innenstadt-Fahrverbote für Benzinmotoren wurde vertagt.

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev ist gegen den Kroaten Borna Coric bei den US Open ins Halbfinale eingezogen. Zum zweiten Mal in seiner Karriere steht Zverev nun unter den letzten Vier bei einem Grand-Slam-Turnier.