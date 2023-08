Was Schnellverfahren im Strafrecht leisten können – und was nicht

F.A.Z. Einspruch Podcast : Was Schnellverfahren im Strafrecht leisten können – und was nicht

Geht es um Freibad-Krawalle oder Klimaaktivisten, wird immer wieder die Forderung erhoben, Straftäter möglichst noch am selben Tag zu verurteilen. In Folge 266 des F.A.Z. Einspruch Podcasts klären wir, in welchen Fällen das in Betracht kommt.

Drei angeklagte Klimaaktivisten sitzen während eines beschleunigten Verfahrens am 30.11.2022 im Gerichtssaal in München. Zuvor hatten sie in der Münchner Innenstadt zweimal binnen weniger Stunden den Verkehr blockiert, indem sie sich teils an der Straße festklebten. Bild: dpa

Oberamtsanwalt Joachim Brunn bearbeitet bei der Amtsanwaltschaft Frankfurt seit vielen Jahren Haftsachen und hat es deshalb auch oft mit beschleunigten Verfahren zu tun. Er erklärt uns, was sich der Gesetzgeber bei der Einführung dieses Instruments gedacht hat, bei welchen Fallkonstellationen es in seinem Alltag in Betracht kommt und was die Justiz am Wochenende unter Zeitdruck leisten kann.

Stephan Klenner Redakteur F.A.Z. Einspruch. Folgen Ich folge Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Trotz Sommerferien zieht es derzeit angesichts der kühlen Temperaturen viele Menschen eher nicht ins Freibad. Sie fliegen stattdessen lieber in den Urlaub und erkunden die Welt. Aber was, wenn gebuchte Reisen nicht so stattfinden wie geplant? Wir werfen einen Blick auf das Reiserecht und analysieren anhand von drei Urteilen, welche Regeln gelten, falls der Urlaub weniger erholsam wird, als erhofft.

Mit der Trierer Juraprofessorin Antje von Ungern-Sternberg sprechen wir über die jüngste Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Ladenöffnung an Feriensonntagen im Fashion Outlet Center Zweibrücken. Die Betreiber des Centers rechtfertigen den Bruch der Sonntagsruhe mit dem Reiseverkehr auf dem nahegelegenen Flughafen – der aber gar keine Linienflüge mehr anbietet.

Außerdem in der Sendung: Ein „Gerechtes Urteil“ zu einem Münchner Schoßhund und das Finale der großen Hörerbefragung mit Gewinnspiel.

Themen der Sendung:

3:52: Interview mit Oberamtsanwalt Joachim Brunn zu beschleunigten Verfahren

22:28: Aktuelle Fälle aus dem Reiserecht

39:40: Interview mit Prof. Dr. Antje von Ungern-Sternberg zur Ladenöffnung an Feriensonntagen

1:03:45: Gerechtes Urteil: Wem gehört Chihuahua „Keks“?