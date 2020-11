Einspruch exklusiv : Warum Probanden im Schadensfall schutzlos sind

Aktualisiert am

Anders als Patienten haben Probanden keine hinreichenden Möglichkeiten, ihre Rechte in einem Schadensfall einzuschätzen. Es fehlen klare gesetzliche Aussagen. Ein Gastbeitrag.

Die Nachrichten über positiv verlaufene Tests von Impfstoffen gegen das Coronavirus in Deutschland, den Vereinigten Staaten und Russland haben in der Öffentlichkeit zu einem dankbaren Aufatmen geführt. Das ist nach neun Monaten pandemischer Beklemmung mehr als nachvollziehbar. Es ist aber auch angebracht, einen Dank an die Probandinnen und Probanden auszusprechen, die sich im öffentlichen Interesse zur Entwicklung des Impfstoffs zur Verfügung gestellt haben und weiter zur Verfügung stellen werden.

Ein Dank allein ist freilich nicht mehr wert als der abendliche Balkon-Applaus für die aufopferungsvollen Pflegekräfte. Obgleich die freundlichen Aufmerksamkeiten eine durchaus wohltuende Ausstrahlung hatten, brachten sie den Gelobten vorerst keinen höheren finanziellen Lohn. Den Pflegekräften konnte man zumindest applaudieren, weil man über deren aufopferungsvollen Einsatz für die Kranken eine Vorstellung hat. Probandinnen und Probanden aber werden nicht einmal gesehen. Nur ganz gelegentlich, kaum nachhaltig wahrnehmbar, geben die Medien wie ein kurzes Aufleuchten das Bild eines Menschen frei, der erklärt, er sei stolz, als „Impfkandidat“ etwas für die Gemeinschaft leisten zu können.