Einspruch exklusiv : Einzigartig und zerbrechlich

Das Unionsrecht ist auf den Dialog angewiesen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, sich über ein Urteil des EuGH hinwegzusetzen, droht die Fliehkräfte zu verstärken, die an der EU zerren. Ein Gastbeitrag.

Ein Schild vor dem Europäischen Gerichtshof mit der Aufschrift "Cour de Justice de l'union Européene" in Luxemburg. Bild: dpa

Auf Einladung des damaligen französischen Außenministers Robert Schuman vom 9. Mai 1950 begannen sechs Staaten ein in der Geschichte einzigartiges Gemeinschaftsprojekt. Beginnend mit einer Integration ihrer Kohle- und Stahlindustrie, dann ihrer Binnenmärkte, weitete sich das Projekt Schritt für Schritt auf zahlreiche Bereiche des öffentlichen Lebens aus und führte zur heutigen Europäischen Union. Trotz Krisen und Enttäuschungen strahlt unsere Union nach wie vor in wirtschaftlicher, kultureller und rechtlicher Hinsicht. Ihr Erfolg beruht in hohem Maße auf gemeinsamen demokratischen Werten. Unbestreitbar haben Dialog, Konsensbildung und Rechtsstaatlichkeit die Machtspiele und blutigen Konflikte der Vergangenheit abgelöst.

Dieses Gebilde verdankt seine Einzigartigkeit insbesondere auch einer rechtlichen Neuerung, die der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in den 1960er Jahren entwickelte. Sie besteht darin, die europäische Zusammenarbeit als eine Bündelung hoheitlicher Befugnisse zu verstehen, die nicht nur die Beziehungen zwischen Staaten regelt, sondern ihren Bürgern auch unmittelbar Rechte und Freiheiten verleiht, die sie gegenüber nationalen und europäischen Behörden geltend machen können. Die Frage der genauen Grenzen der Unionsrechtsordnung ist naturgemäß kompliziert, da sich diese Rechtsordnung ständig weiterentwickelt und mit den Verfassungsordnungen der Mitgliedstaaten interagiert. Nach den Verträgen richtet sich die Frage der Zuständigkeiten der Union nach dem sogenannten Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung, der besagt, dass auf Unionsebene nur jene Zuständigkeiten ausgeübt werden, die der Gemeinschaft von den Mitgliedstaaten tatsächlich übertragen worden sind, und dass die nicht übertragenen Zuständigkeiten bei den Mitgliedstaaten verbleiben. Zudem hat die Union bei der Ausübung der ihr übertragenen Zuständigkeiten die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Diese beiden Grundsätze regeln somit die Ausübung bereits übertragener Zuständigkeiten.