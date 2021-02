Einspruch exklusiv : Wenig Schutz bei schlechtem Wetter

Aktualisiert am

Der Radverkehr erfreut sich in der Corona- und Klimakrise wachsender Beliebtheit. Doch das Recht sieht bei Schnee und Glätte nur geringe Schutzpflichten vor. Ein Gastbeitrag.

Glatte Straßen gibt es fast in ganz Deutschland. Bild: dpa

Die Corona-Pandemie scheint die tradierte Rollenverteilung unter den Verkehrsmitteln zu verändern und namentlich die Bedeutung des Radverkehrs in den Innenstädten zu befördern. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer sieht in seinem Gastbeitrag das Fahrrad gar als Hauptverkehrsmittel. Die coronabedingte Steigerung des Radverkehrs in Städten und Gemeinden wirft die Frage auf, ob das Fahrrad wirklich ein Ganzjahresverkehrsmittel ist. Oder werden hier Erwartungen geweckt, die Kommunen hinsichtlich der Verkehrssicherheit im Winter finanziell nicht erfüllen können und juristisch auch nicht müssen?

Die Rechtslage ist eindeutig. Radwege zählen reinigungsrechtlich zur Fahrbahn, selbst wenn sie von dieser getrennt verlaufen. Rad- und Autofahrer werden gleichbehandelt. Man muss keine zusätzlichen Maßnahmen treffen, die über solche für Kraftfahrzeuge hinausgehen. Fahrradfahrer haben ihre Fahrweise den Gegebenheiten anzupassen und im Winter schon im eigenen Interesse häufig auf eine Nutzung des Fahrrads zu verzichten. Sie können mit der gebotenen Aufmerksamkeit eisglatte Bereiche gut sehen und sie umfahren. Vor gefährlichen Stellen bietet sich ein Absteigen sowie Zu-Fuß-Gehen an, um die Sturzgefahren zu minimieren.