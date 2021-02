F.A.Z. Einspruch Podcast : Das endlose Ringen um die Sterbehilfe

Herzlich Willkommen zur 153. Folge des F.A.Z.-Einspruch-Podcast!

In der aktuellen Folge beschäftigen wir uns ausnahmsweise nur am Rande mit Corona. Statt dessen spielt das Bundesverfassungsgericht eine große Roll, denn die Karlsruhe Richter haben in der vergangenen Woche gleich mehrere interessante Entscheidungen verkündet: Zur Sterbehilfe, zur elektronischen Fußfessel - und in eigener Sache. Sie erklärten ihre neue Kollegin Astrid Wallrabenstein für befangen; sie kann nun nicht mehr an weiteren Entscheidungen im Zusammenhang mit dem EZB-Urteil teilnehmen.

In unserer Rubrik „Das gerechte Urteil der Woche“ widmen wir uns zum Schluss dann doch noch der Corona-Pandemie. Es geht um die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, die die nächtliche Ausgangssperre aus den Angeln hob.

Die Themen des Podcast:

Sterbehilfe

Bundesverfassungsgericht zur elektronischen Fußfessel

Die befangene Richterin

Das gerechte Urteil

