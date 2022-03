F.A.Z. Einspruch Podcast : Nach dem Angriff auf die Ukraine: Der Westen schlägt zurück

Herzlich Willkommen zu Folge 200 des F.A.Z. Einspruch Podcast!

In unserer Jubiläumsfolge sprechen wir über den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der seit Donnerstag in der Ukraine tobt, und die Reaktionen des Westens, die so scharf waren wie nie zuvor. Die Bundesregierung hat eine 180-Grad-Wende in der Außen- und Sicherheitspolitik vollzogen: Berlin liefert nun nicht nur Helme, sondern auch Panzerfäuste und Stinger-Raketen an die ukrainische Armee.

Deutschland macht sich insgesamt bereit für eine aktive Rolle in der Weltpolitik und investiert nun 100 Milliarden Euro in die Aufrüstung der Bundeswehr. Wir fragen uns, wie das rechtlich eigentlich geht, ohne die Schuldenbremse zu brechen. Gleichzeitig versucht Deutschland, ein Sendeverbot gegen den russischen Propagandasender RT durchzusetzen. Doch das stößt auf erheblichen Widerstand – vom Sender selbst und in Russland.

Mit Hendrik Kafsack, Brüssel-Korrespondent der F.A.Z. sprechen wir über das Sanktionspaket der EU, insbesondere über den teilweisen Ausschluss Russlands aus dem Zahlungssystem SWIFT, der zunächst so umstritten war.

Am Schluss küren wir auch diesmal das gerechte Urteil der Woche.

Die Themen der Sendung:

05:23: Die Zeitenwende in der deutschen Politik: Waffenlieferungen und 100 Milliarden Euro

28:52: Neuer Schwung in der EU-Flüchtlingspolitik

36:55: Europarat suspendiert Russland

43:13: Sendeverbot für den russischen Propagandasender RT

51:30: Interview der Woche mit FAZ-Korrespondent Hendrik Kafsack zu den EU-Sanktionen

01:16:57: Das gerechte Urteil der Woche

