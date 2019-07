Korruptionsprozess : Viereinhalb Jahre Haft für Regensburger OB gefordert

An diesem Mittwoch will das Regensburger Landgericht sein Urteil im Korruptionsprozess um den vorläufig suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs und den Bauunternehmer Volker Tretzel verkünden. Es geht um mögliche Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung, auch um den Verdacht von Verstößen gegen das Parteiengesetz. Egal wie es ausfallen wird: Der frühere Sozialdemokrat Wolbergs, der im April durch seinen Austritt aus der SPD seinem Parteiausschluss zuvor gekommen ist, hat jetzt schon viel verloren. Auch in der Stadtgesellschaft hat der neun Monate dauernde Prozess Wunden geschlagen.

Im Zentrum steht der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, Wolbergs habe den mitangeklagten Bauunternehmer Tretzel gegen Parteispenden von insgesamt etwa 475.000 Euro sowie Vergünstigungen bei privaten Wohnungskäufen und Renovierungsarbeiten ein lukratives städtisches Baugrundstück zugeschanzt: das Gelände der einstigen Nibelungenkaserne, das die Stadt vom Bund übernommen hatte. Als ein wichtiges Indiz dafür gilt der Staatsanwaltschaft eine E-Mail des ebenfalls mitangeklagten SPD-Politikers Norbert Hartl an Tretzels Firma, die auch Wolbergs zuging. Sie hatte offensichtlich zum Zweck, die Ausschreibung für das Grundstück auf Tretzels Firma, die in Regensburg Wohnanlagen baut, zuzuschneiden. Als Zeugen geladene Stadträte unterschiedlicher Parteien sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung sagten aus, das Angebot Tretzels sei schlicht das beste gewesen. Ein weiteres Motiv für das mutmaßliche Wohlwollen Wolbergs gegenüber dem Bauunternehmer sieht die Staatsanwaltschaft in dessen finanzieller Unterstützung des Fußballvereins SSV Jahn Regensburg; Wolbergs war dort zeitweise Aufsichtsratsvorsitzender.

Absturz aus großen Höhen

Die Staatsanwaltschaft hat für ihn wie für Tretzel jeweils eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren gefordert. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch, aus ihrer Sicht ist die Forderung der Ankläger „eine Provokation“, „ein Wahnsinn“. Wolbergs bestreitet nicht, dass dem SPD-Ortsverein Stadtsüden, dessen Vorsitzender er war, Spenden in der besagten Gesamthöhe zugingen. Er bestreitet auch nicht, dass die insgesamt 48 Einzelspenden jeweils knapp unterhalb der Schwelle von 10.000 Euro lagen, von der an sie laut Parteiengesetz öffentlich gemacht werden müssen. Klar ist auch, woher die Spenden kamen: von Tretzel und dessen Umfeld. Konkret waren es Mitarbeiter seiner Firma sowie seine inzwischen verstorbene Schwiegermutter. Von entscheidender Bedeutung für das Urteil wird daher sein, ob das Gericht der Darstellung der Verteidigung Tretzels folgt. Ihr zufolge waren die Mitarbeiter nicht seine Strohleute, sondern spendeten auf seinen Wunsch hin, allerdings in eigener Verantwortung und von ihrem eigenen Geld. Als Zeugen geladene Mitarbeiter bestätigten dies im Prozess. Tretzel, laut seinem Anwalt angetan von der „wohnungsbaufreundlichen Politik der SPD“, habe sie lediglich gebeten zu spenden, quasi in ihrem eigenen Interesse.

Wolbergs’ Verteidiger ebenso wie als Zeugen geladene Vertraute und Angehörige von ihm stellten den Politiker als einen Mann dar, der „für die Menschen da sein wollte“, der peinlich genau darauf bedacht gewesen sei, nicht einmal den Anschein von Abhängigkeit zu erwecken, und der sich im Übrigen aus eventuellen finanziellen Vergünstigungen nicht viel gemacht und sie womöglich nicht einmal bemerkt hätte. Die Staatsanwaltschaft hingegen sieht Wolbergs als Teil eines „korruptiven Systems“, dessen „Spiritus rector“ Tretzel gewesen sei. Als ein Indiz dafür sahen die Ankläger die häufigen Treffen der beiden: Laut dem Terminkalender von Wolbergs waren es 88 innerhalb von sechs Jahren. Auch durch eine jüngste Bemerkung Tretzels sieht sich die Staatsanwaltschaft bestätigt. Wolbergs habe „immer gesagt: Ihr müsst nicht so viel spenden, Ihr kriegt das Grundstück sowieso.“ Wolbergs’ Anwalt nannte Tretzels Aussage einen „schrägen Scherz“.

Mehr zum Thema 1/

Das Klima zwischen Anklägern und Angeklagten hätte in dem Prozess schlechter kaum sein können. Wolbergs machte von Anfang an klar, dass er sich völlig zu Unrecht angeklagt sieht und attackierte die Ankläger scharf. „Sie haben ja Glück“, ließ er die Staatsanwältin wissen, „dass ich nichts mehr zu melden habe.“ Und er drohte: „Wenn ich mal wieder in einer Position sein sollte, in der ich was zu sagen habe, dann würde ich anweisen, gegen Sie auf Amtshaftung zu klagen.“ Ein Grund für Wolbergs’ Zorn dürfte sein jäher Absturz aus großen Höhen sein. Mit 70 Prozent hatte der 48 Jahre alte gebürtige Regensburger 2014 in der Stichwahl das Rathaus erobert, gegen einen CSU-Mann, als Sozialdemokrat. Ein anderer Grund sind aber sicher auch Fehler, die die Staatsanwaltschaft gemacht hat. Sie tippte mitgeschnittene Telefonate zum Nachteil Wolbergs’ falsch ab und belauschte unzulässigerweise Gespräche zwischen den Angeklagten und ihren Verteidigern.

Zur Kommunalwahl 2020 will Wolbergs mit einer eigenen Liste antreten. Ob er das überhaupt darf und kann, hängt auch vom Urteil ab, aber nicht nur: Ein zweiter Prozess steht ihm wohl bevor, darin soll es gleichfalls um mutmaßliche Zuwendungen aus der Baubranche gehen. Die scheinen in Regensburg übrigens nichts Parteispezifisches zu sein: Auch gegen bekannte CSU-Politiker laufen entsprechende Ermittlungen.