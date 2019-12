Einspruch exklusiv : Grüne Geldpolitik - „whatever it takes“?

Aktualisiert am

Grüne Geldpolitik - „whatever it takes“?

Christine Lagarde, die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), will Klimaschutz zu einem prioritären Anliegen der Notenbank machen. Darf sie das?

EZB-Präsidentin Christine Lagarde am 27. November 2019. Bild: AFP

Das vorrangige Ziel der EZB ist es nach den Europäischen Verträgen, die Preisstabilität zu gewährleisten. Allerdings steht dort auch, die EZB unterstütze - soweit dies ohne Beeinträchtigung des Ziels der Preisstabilität möglich ist - auch die allgemeine Wirtschaftspolitik der Europäischen Union. Gibt dieser Satz der EZB das Recht - oder sogar die Pflicht? - sich den Klimaschutz als eines der zentralen Themen der EU-Politik auf die Fahnen zu schreiben?

Vermittelt dieser Satz eine Art Kompetenz-Kompetenz, dass die EZB die wirtschaftspolitischen Ziele der EU unter Einsatz ihrer Machtmittel tatkräftig unterstützen kann (oder muss) und sich damit neben der Preisstabilität weitere Ziele setzen und Aufgaben übernehmen kann? Sie dürfen nur das Ziel der Preisstabilität nicht beeinträchtigen - fördern müssen sie es jedoch auch nicht? Diese Lesart würde der EZB einen großen politischen Gestaltungsspielraum und Machtzuwachs eröffnen, insbesondere, wenn dies als organische Fortentwicklung der bereits unter Mario Draghi kreativ gehandhabten Maßnahmenfindung "whatever it takes" (frei übersetzt: was immer dem guten Zweck dient) verstanden wird.