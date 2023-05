F.A.Z. Einspruch Podcast : Juristischer Streit vor den Wahlen in Bremen und der Türkei

Am kommenden Sonntag wird in Bremen und der Türkei gewählt. Beide Wahlen beschäftigen deutsche Juristen: Muss die Wahl in Bremen wiederholt werden, weil die AfD nicht auf dem Stimmzettel steht? Ist türkischer Wahlkampf in Deutschland erlaubt?

Die Bremer wählen eine neue Bürgerschaft. Erstmals seit langem wird die AfD bei einer solchen Wahl zum Landesparlament nicht auf dem Stimmzettel stehen. Die Partei ist zerstritten, zwei miteinander konkurrierende Vorstände reichten Wahlvorschläge ein. Beide hat der Landeswahlausschuss abgelehnt. Dagegen ist die AfD in Eilverfahren sowohl vor dem Wahlprüfungsgericht als auch vor dem Staatsgerichtshof vorgegangen - jeweils erfolglos. Nach der Wahl drohen weitere juristische Auseinandersetzungen. Über die Lage in Bremen und die Vorgaben des Wahlprüfungsverfahrens sprechen wir mit Kyrill-Alexander Schwarz, Professor für Öffentliches Recht an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. Folgen Ich folge

Stephan Klenner Redakteur F.A.Z. Einspruch. Folgen Ich folge

In der Türkei finden am gleichen Tag Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. In Deutschland waren bis zum vergangenen Dienstag 1,5 Millionen Türken aufgefordert, ihre Stimmen in den Generalkonsulaten abzugeben. Für juristische Debatten sorgten in den vergangenen Tagen türkische Wahlplakate in Nürnberg. Anlässlich früherer Abstimmungen haben sich deutsche Gerichte schon mehrfach mit türkischem Wahlkampf beschäftigt. Wir analysieren die Rechtslage.

Mit Dr. Eberhard Ortland, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich „Recht und Literatur“ der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, sprechen wir über den Schlüsselroman „Noch wach?“ von Benjamin von Stuckrad-Barre. Das Bundesverfassungsgericht hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Schlüsselromanen beschäftigt. Wir klären, ob die damalige Rechtsprechung auf den aktuellen Fall übertragbar ist.

Außerdem in der Sendung: Das „Gerechte Urteil“ des Verwaltungsgerichts Berlin zum „Altkanzlerbüro“ des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) vom vergangenen Donnerstag. Zudem gibt es Hörerpost zur Fahrerlaubnis-Sperre.

Sehen Sie hier das gesamte Angebot von F.A.Z. Einspruch – Alles was Recht ist. Und schließen Sie hier ein kostenloses, vierwöchiges Probeabonnement ab.

Feedback zum Podcast bitte unter: einspruchpodcast@faz.de

Mehr zum Thema 1/

Themen der Sendung:

03:14: Interview mit Prof. Dr. Kyrill-Alexander Schwarz zur Wahlprüfung in Bremen

30:33: Juristische Aspekte des türkischen Wahlkampfs in Deutschland

44:39: „Gerechtes Urteil“ zum Büro von Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder (SPD)

1:00:37: Literarisches Interview mit Dr. Eberhard Ortland zur Rechtslage bei Schlüsselromanen

1:31:39: Hörerpost zur Fahrerlaubnis-Sperre