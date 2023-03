F.A.Z. Einspruch Podcast : Die deutsche IS-Frau und der Tod eines jesidischen Sklavenmädchens

Nach dem BGH-Urteil zum Fall der IS-Anhängerin Jennifer W. sprechen wir mit dem Vorsitzenden Richter des Frankfurter Staatsschutzsenats, Dr. Christoph Koller, über die Verbrechen des IS an den Jesiden und die Verfahren vor deutschen Gerichten.

Es war eine Anklage, die weltweit Aufmerksamkeit erregte: Im Haushalt eines irakischen IS-Anhängers und seiner deutschen Frau starb ein fünf Jahre altes jesidisches Mädchen, das zusammen mit seiner Mutter als Sklavin gehalten worden war, nachdem der Mann es bei glühender Hitze an einer Fenster gefesselt hatte. Daraus ergaben sich zwei Verfahren vor deutschen Gerichten: Eines gegen die deutsche Staatsangehörige Jennifer W. am Oberlandesgericht München, das zweite gegen den Iraker Taha Al-J. in Frankfurt.

Stephan Klenner Redakteur F.A.Z. Einspruch. Folgen Ich folge Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Beide wurden verurteilt. Das Frankfurter Urteil ist rechtskräftig und wurde bis in den UN-Sicherheitsrat gewürdigt, weil zum ersten Mal ein IS-Anhänger wegen Völkermordes an den Jesiden verurteilt wurde. Das Münchner Urteil hat der Bundesgerichtshof vergangene Woche im Strafausspruch aufgehoben und zurückverwiesen: Der Senat habe rechtsfehlerhaft einen minder schweren Fall des Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch Versklavung mit Todesfolge angenommen. Was bedeutet das für die Angeklagte? Wie hingen die beiden Verfahren miteinander zusammen? Und was bedeuten sie für deutsche Gerichte? Darüber sprechen wir mit Dr. Christoph Koller, der die Hauptverhandlung als Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Frankfurt geleitet hat.

In unserer Sendung spielt außerdem das Europarecht eine große Rolle: Wir analysieren die Entscheidung des Europäischen Gerichts, das die EU-Sanktionen gegen Violetta Prigoschina, Mutter des Chefs der Wagner-Milizen im Ukrainekrieg, in der vergangenen Woche aufgehoben hat. Mit Dr. Peter Allgayer, Richter am Bundesgerichtshof, betrachten wir die aktuellen Pläne der EU-Kommission zur Medienregulierung – und überlegen, ob ein neuer Kompetenzstreit zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof droht. „Gerechtes Urteil“ ist die aktuelle Entscheidung des Bundessozialgerichts zum Göttinger Organspendeskandal.

Sehen Sie hier das gesamte Angebot von F.A.Z. Einspruch – Alles was Recht ist. Und schließen Sie hier ein kostenloses, vierwöchiges Probeabonnement ab.

Feedback zum Podcast bitte unter: einspruchpodcast@faz.de

Mehr zum Thema 1/

Themen der Sendung:

4.23: Interview mit Dr. Christoph Koller zur BGH-Entscheidung zu IS-Anhängerin Jennifer W.

42:21: Die Entscheidung des Europäischen Gerichts zu den EU-Sanktionen gegen Violetta Prigoschina

57:19: Interview mit Dr. Peter Allgayer zum Verordnungsvorschlag der EU für ein Medienfreiheitsgesetz und der EU-Verordnung über digitale Dienste

1:23:03: „Gerechtes Urteil“ des Bundessozialgerichts zum Göttinger Organspendeskandal

1:30:20: Hörerhinweis zur Juracon