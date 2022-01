Einspruch Exklusiv : Das Grundgesetz verlangt, Quarantäne und Isolierung zu verkürzen

Aktualisiert am

In der Debatte um die Bekämpfung der Corona-Pandemie sind die Dauer von Isolierung und Quarantäne gegenwärtig in den Mittelpunkt gerückt. Die Isolierung von nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten sowie die Quarantäne von engen Kontaktpersonen Infizierter gehören seit Beginn der Pandemie zu den absoluten Standardmaßnahmen der Seuchenbekämpfung. Sie haben ihre Rechtsgrundlage im Infektionsschutzgesetz des Bundes sowie den entsprechenden Landesverordnungen. Die gegenwärtige Debatte um eine mögliche Verkürzung von Isolierung (in der Regel 10 Tage ab Symptombeginn) und Quarantäne (14 Tage nach dem letzten Kontakt) konzentriert sich vor allem auf zwei Aspekte:

Zum einen auf die Gewährleistung eines bestmöglichen Infektionsschutzes, zum anderen auf die Aufrechterhaltung der so genannten kritischen Infrastruktur (etwa der Polizei). Beides sind zweifellos wichtige staatliche Aufgaben. Zu kurz kommt aber ein weiterer, verfassungsrechtlich sehr bedeutsamer Aspekt: Beide Maßnahmen sind mit der Einschränkung von Grundrechten verbunden. Sowohl Quarantäne als auch behördlich angeordnete Isolation sind staatliche Beschränkungen der persönlichen Freiheit.