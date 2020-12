Einspruch exklusiv : Eine europäische Alternative zu den großen Datenplattformen?

Die EU will mit einer neuen Verordnung den Weg in eine datenschutz- und innovationsfreundliche Zukunft abseits des Silicon Valley ebnen. Kann das gelingen? Ein Gastbeitrag.

Die europäische Datenstrategie soll um ein weiteres Kapitel wachsen: die Data Governance Verordnung. Ein Entwurf ist bereits an die Öffentlichkeit durchgesickert; EU-Kommissions-Vizepräsidentin Margrethe Vestager will die Verordnung demnächst offiziell vorstellen. Ehrgeiziges Ziel des neuen Vorhabens ist es, ein alternatives Modell zur Datenpraxis der "Big Tech" Plattformen zu bieten. Die neue Verordnung soll Strukturen schaffen, die datengetriebene Innovationen unter Einhaltung des bestehenden Rechtsrahmens ermöglichen. Dazu gehören insbesondere die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für personenbezogene Daten. Die neue Verordnung deckt daneben auch nicht personenbezogene Daten ab, die durch das sogenannte „Internet of Things“ stark an Bedeutung gewinnen.

Die Data Governance Verordnung beinhaltet verschiedene Bestimmungen, die den Austausch von Daten zwischen öffentlichen und privaten Akteuren sowie zwischen Unternehmen erleichtern sollen. Dadurch soll der rasant wachsende Schatz wertvoller Daten erschlossen werden. Eine entscheidende Rolle spielen dabei Datenintermediäre, die streng reguliert werden sollen.