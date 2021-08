Einspruch exklusiv : 2-G in Hamburg – Die neue Flucht ins Privatrecht

Folgende Nachricht vom 24. 8. 2021 lässt einem oder ließ zumindest mir die Haare zu Berge stehen. Hamburg habe Corona-Sonderregeln nur für Geimpfte und Genesene beschlossen, verkündete der rot-grüne Senat am Dienstag. Mit der neuen 2-G-Regelung könnten beispielsweise Restaurants oder Konzertveranstalter allein für Geimpfte und Genesene Angebote machen und Ungeimpften trotz eines negativen Corona-Tests den Zutritt verwehren. Damit wolle der Hamburger Senat einen weiteren Lockdown verhindern und Gastronomen und Veranstaltern generelle Planungssicherheit bieten. „Geimpfte und Genesene haben keinen wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen“, sagte der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher in der Pressekonferenz. Eine weitere Corona-Welle sei eine „Welle der Ungeimpften“.

Geimpfte und Genesene haben also keinen wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen; dies erklärte der Hamburger Bürgermeister, von Haus aus auch noch Mediziner, unbeirrt von gegenteiligen wissenschaftlichen Erkenntnissen. In den Medien häufen sich die beunruhigenden Meldungen über eine zunehmende Löchrigkeit des Schutzes durch die unterschiedlichen Corona-Impfungen. In Israel sind ungefähr 60 Prozent der in den Krankenhäusern zur Behandlung befindlichen Patienten zweimal gegen Corona geimpft; man kann nicht umhin, sich zu fragen, wie es denn sein kann, dass all diese Geimpften so schwer an Corona erkrankten, dass sie ins Krankenhaus mussten.

Ok, aber, wenn man der Politik so zuhört, geht es ja in erster Linie nicht um den Eigenschutz, wenn man sich impfen lässt – warum eigentlich nicht? Welchen Grund sollte man denn sonst haben, sich impfen zu lassen, zumal wenn die Impfung mit unangenehmen Nebenwirkungen verbunden ist? –, sondern darum, dass die Ansteckung anderer verhindert wird: Wiederentdeckung der „fraternité“ in schweren Zeiten. Wie schneiden dann da die in der Bundesrepublik zugelassenen Impfstoffe ab. Nicht gut, gar nicht gut: Groß angelegte Studien (Oxford, Singapur) zur Infektiösität von Ungeimpften und Geimpften zeigen, dass bei Infektion mit der Delta-Variante die Virenlast der beiden Gruppen praktisch gleich ist. Wenn sich Geimpfte infizieren, sind sie also genauso infektiös wie infizierte Nichtgeimpfte. Für eine Privilegierung des ersten G der 2-G-Regel gibt es also keinen triftigen Grund.

F.A.Z. Newsletter Coronavirus Täglich um 12.30 Uhr ANMELDEN

Beim zweiten G der unsäglichen 2G-Regel ist die Situation schon besser. In der Tat sind Genesene gegen eine neue Ansteckung mit Corona nach allem, was man weiß, immun; die Immunität ist allerdings zeitlich begrenzt. Bei einem Prozent der Genesenen soll trotz Immunität eine neue Infektion möglich sein; diese (kleine) Gruppe wäre dann auch für andere infektiös. Eine gewisse Unsicherheit bezüglich einer Ansteckungsmöglichkeit durch Genesene besteht im Hinblick auf die Dauer der Immunität der Genesenen: Die entsprechende VO der Bundesregierung vom 4. Mai 2021 beendet den Genesenen-Status nach sechs Monaten: Wie stark der Immunschutz und damit der Ausschluss einer Ansteckungsmöglichkeit für Dritte mit zunehmendem Ablauf dieser sechs Monate ist, dazu scheint es keine Erkenntnisse zu geben. Die „Privilegierungen“ durch die 2-G-Regel sind also im Falle der Geimpften nur sehr begrenzt, im Falle der Genesenen immerhin weitgehend gerechtfertigt. Pikant allerdings, dass für den Genesenen-Status nicht etwa eine unbemerkt durchgemachte Corona-Infektion ausreicht, die später durch Antikörper-Nachweis per Bluttest nachgewiesen werden kann. Nein, man braucht schon einen PCR-Test zum Zeitpunkt der Infektion.