In seinem viel zitierten Klassiker „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (Erstauflage 1962) verwirft Jürgen Habermas, Begründer deliberativer Demokratietheorien, die Realität des Parteienstaats als Verfallserscheinung einer bürgerlichen Öffentlichkeit, die sich einst im persönlichen Diskurs der Bürger entwickelt habe. Für die Vertreter deliberativer Demokratie kommt es für die Legitimität von Gesetzen nicht auf die Einhaltung formaler demokratischer Verfahren, sondern auf das Niveau der einer Entscheidung vorangegangenen Diskussion an. So formuliert Habermas in seinem späteren Hauptwerk „Faktizität und Geltung“ das Diskursprinzip allgemein wie folgt: „Gültig sind genau die Handlungsnormen, denen alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen könnten.“

Diese Definition illustriert fundamentale Unterschiede deliberativer Demokratietheorie zum Selbstverständnis des demokratischen Verfassungsstaats. Nach Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG übt das Volk seine Volkssouveränität in Wahlen und Abstimmungen aus. Demokratie ist demnach im Kern ein Verfahren zur Bildung von Mehrheiten. Diese Mehrheitsregel wird von Vertretern der deliberativen Demokratie infrage gestellt. Nach der zitierten Definition genügt es für die Legitimität eines Gesetzes nicht, dass es von einer Mehrheit getragen wird. Erforderlich ist vielmehr, dass die Entscheidung grundsätzlich von allen Betroffenen akzeptiert werden kann.