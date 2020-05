Einspruch exklusiv : Keine Handlangerdienste

Es ist besorgniserregend, wie viel Aufmerksamkeit im öffentlichen Diskurs die These absorbiert, das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) liefere mit seinem PSPP-Urteil vom 5. Mai 2020 den rechtspopulistischen Regierungen in Polen und Ungarn argumentative Schützenhilfe, Urteile des Europäischen Gerichtshof (EuGH) nicht zu befolgen. Dass reißerische Medien und an Zuspitzung interessierte Politiker ohne nähere Kenntnis des Urteils die These von der Karlsruher Proliferation EU-kritischer Versatzstücke verbreiten, darf kaum verwundern. Irritierend ist indes, wenn in Verantwortung stehende Akteure, die um die Sache bemüht sein sollten und denen juristischer Sachverstand zur Verfügung steht, in dasselbe Horn stoßen.

Denn die Unterschiede zwischen der polnischen (und teils auch ungarischen) EU-Kritik und der integrationsbezogenen Rechtsprechung des BVerfG sind in Art und Anlass, Ton und Intention, Inhalt und Duktus so gravierend und so evident, dass die These der Karlsruher Handlangerdienste nicht ernsthaft als Sachbeitrag zur Debatte betrachtet werden kann. Ob beabsichtigt oder nicht: Ihrer Wirkung nach ist diese These diffamierend und, vielleicht schlimmer noch, diskursabschneidend. Und das gilt, was nicht genug unterstrichen werden kann, ganz unabhängig davon, ob man dem Urteil der letzten Woche in seinem Duktus, in seinen Begründungselementen und in seinem Ergebnis zuzustimmen geneigt ist oder nicht.