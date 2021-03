Einspruch exklusiv : Corona und die Illusion des effektiven Rechtsschutzes

Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet jedem Menschen das Recht auf effektiven Rechtsschutz – auch und gerade in Zeiten besonders intensiver Grundrechtseinschränkungen. Doch wer Prozesse gegen Corona-Beschränkungen führt, wie die Autoren dieses Beitrags es bundesweit in Dutzenden Fällen getan haben, muss bald feststellen, dass es mit der Effektivität solcher Klagen nicht weit her ist. Das liegt an altbekannten prozessualen Hürden im Verfassungs- und Verwaltungsrecht, die sich unter dem Eindruck der Pandemie mit einer gesellschaftlichen Dynamik verbinden, die sich um die Anliegen Einzelner wenig kümmert.

Nachfolgend sollen Corona-typische Probleme vorgestellt werden, mit denen Rechtssuchende konfrontiert werden, wenn sie gegen Maßnahmen wie etwa allgemeine Betriebsschließungen, Ausgangs-/Kontaktbeschränkungen, Schulschließung usw. vor Gericht ziehen.