Einspruch exklusiv : Zynismus und Blauäugigkeit

Aktualisiert am

Jens Söring, der in den Vereinigten Staaten eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Doppelmordes verbüßt, ist ohne jeden Zweifel schuldig. Dennoch gilt sein Fall vielen Musterbeispiel eines Justizskandals. Warum?

Jens Söring, ein deutscher Staatsbürger, sitzt seit 1990 im amerikanischen Bundesstaat Virginia im Gefängnis. Er wurde wegen zweifachen Mordes an den Eltern seiner ehemaligen Freundin Elizabeth Haysom verurteilt. Söring beteuert seine Unschuld und hat einen bescheidenen, aber energischen Freundeskreis in den USA, darunter der Schauspieler Martin Sheen und der Bestsellerautor John Grisham. Auch Sörings Freundeskreis in Deutschland ist einflussreich; sein Fall hat Christian Wulff und sogar Bundeskanzlerin Merkel beschäftigt. Bei jeder Anhörung vor der Gnadenkommission Virginias sprechen sich deutsche Diplomaten für eine Überstellung Sörings nach Deutschland aus. Die Ablehnung dieser Gnadengesuche bietet den deutschen Medien immer wieder Anlass, die vermeintliche Unschuld Sörings zu betonen. Einen Höhepunkt erreichte die Pro-Söring-Bewegung 2016 mit der Veröffentlichung des Dokumentarfilms Das Versprechen. Der Film von Karin Steinberger und Markus Vetter schildert den Fall aus Sörings Sicht und wird allgemein als Plädoyer für Sörings Unschuld wahrgenommen.

Es gibt nur einen Haken: Söring ist zweifelsfrei schuldig. Dass viele Deutsche an Sörings Unschuld glauben, liegt an einer beispiellosen Kampagne vieler deutscher Journalisten, die jeden Ansatz von Neutralität über Bord geworfen haben. Überall sind Berichte zu lesen, die Sörings Version der Ereignisse ohne jede Skepsis wiedergeben. Das Ergebnis ist eine völlig verzerrte Wahrnehmung des Falls und eine ungerechtfertigte Verurteilung der angeblich voreingenommenen amerikanischen Strafjustiz – mit anderen Worten, eine journalistische Blamage. Wie ist es dazu gekommen? Um diese Frage beantworten zu können, muss man die Hintergründe des Falls verstehen. Glücklicherweise ist er alles anders als langweilig.