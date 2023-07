Der Unionspolitiker Thorsten Frei hat in der F.A.Z. gefordert, das Asylrecht auf europäischer Ebene von einem Individualrecht in eine Institutsgarantie umzuwandeln. Was bedeutet das? Wo liegen mögliche Schwierigkeiten?

Nicht alles, was rechtlich vorgeschrieben ist, kann ein Einzelner einklagen. Juristen unterscheiden zwischen subjektiven Rechten und Institutsgarantien: Träger eines subjektiven Rechts können sich direkt an Behörden und Gerichte wenden, um zu ihrem Recht zu kommen. Eine Institutsgarantie ist hingegen nicht ohne Weiteres einklagbar. Sie schreibt bloß vor, dass der Staat etwas gewährleisten muss. Ein Beispiel dafür ist die kommunale Selbstverwaltung: Das Grundgesetz verlangt, dass der Staat den Gemeinden eigene Zuständigkeiten überlässt. Der Bürger kann das allein aber nicht vor Gericht einfordern.

Stephan Klenner Redakteur F.A.Z. Einspruch. Folgen Ich folge

Überträgt man diese Unterscheidung auf das Asylrecht, wird klar: Hinter dem Vorschlag des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers der CDU/CSU-Fraktion, Thorsten Frei, von einem Individualrecht auf Asyl zu einer Institutsgarantie zu wechseln, steckt die Motivation, Behörden und Gerichte zu entlasten. Diese prüfen bislang bei jedem Asylbewerber individuell, ob ein Schutzanspruch besteht. Wäre ein solcher Anspruch rechtlich nicht mehr vorgesehen, könnte diese Arbeit entfallen – so zumindest die Idee.

Schwierige Umsetzung

Frei möchte seinen Vorschlag auf EU-Ebene umsetzen. Dort wird das Asylrecht fast vollständig bestimmt, nicht mehr in den Mitgliedstaaten. Eine Reform dürfte nicht einfach sein: Das EU-Asylrecht ist auf unterschiedliche Texte verteilt. Das Individualrecht auf Asyl ist in Artikel 18 der EU-Grundrechtecharta statuiert, mit einem Verweis auf die Genfer Flüchtlingskonvention. Diese ist ein eigener völkerrechtlicher Vertrag, der bei der Interpretation zu berücksichtigen ist.

Eine wichtige Regel darin ist das Refoulement-Verbot. Es sieht vor, dass kein Flüchtling „auf irgendeine Weise über die Grenzen von Gebieten ausgewiesen oder zurückgewiesen“ wird, „in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde“. Das Refoulement-Verbot ist nicht mit dem Individualrecht auf Asyl zu verwechseln. Es verschafft allein kein Bleiberecht, kann aber eine ähnliche Wirkung haben: Fehlt ein sicherer Drittstaat, bleibt dem Ankunftsland oft nichts anderes übrig, als den Migranten aufzunehmen.

Mehr zum Thema 1/ PODCAST 1:45:45

In Artikel 19 der EU-Grundrechtecharta ist zudem das Verbot der Kollektivausweisung statuiert. Es begründet ein eigenes subjektives Recht, unabhängig davon, ob jemand die Voraussetzungen für einen Schutzstatus erfüllt. Der Anwendungsbereich reicht also noch weiter als der des Individualrechts auf Asyl. Für die Belastung der Gerichte ist die Norm ebenfalls relevant: Um auszuschließen, dass eine Kollektivausweisung vorliegt, muss auch hier letztlich individuell geprüft werden – also genau das, was Frei einschränken möchte.

Zwei Gerichte entscheiden

Dass sich die EU bei der Formulierung des Verbots der Kollektivausweisung an Zusatzprotokollen zur Europäischen Menschenrechtskonvention orientiert hat, ist eine weitere Schwierigkeit für die Umsetzung des Vorschlags. Für die Normauslegung ist deshalb nicht nur die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, sondern auch die des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg relevant. Beide Gerichte müssten eine Reform mittragen.