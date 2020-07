Einspruch exklusiv : „Viele Anwälte trauen sich nicht mehr, Kronzeugen zu vertreten“

2019 wurde in den Niederlanden ein Rechtsanwalt erschossen – vermutlich von einer Drogengang. Wie konnte es so weit kommen? Und was muss sich ändern? Ein Interview mit Peter Plasman, dem bekanntesten Strafverteidiger des Landes.

Eine vielbefahrene Straße im Südosten Amsterdams. Hier, gleich gegenüber eines Kanals, auf dem sich die Hausboote aneinanderreihen, hat der Anwalt Peter Plasman sein Büro. Eine erste Tür öffnet sich, eine zweite. Dann steht dort Plasman, 68 Jahre alt, Glatze. Er führt in einen Besprechungsraum im Keller, an der Wand hängt ein Zeitungsartikel. Das Thema: Der Prozess gegen den Islamisten Mohammed Bouyeri. 2004 hat Bouyeri den niederländischen Künstler Theo van Gogh ermordet, Plasman verteidigte ihn im anschließenden Prozess. Spätestens seit diesem Verfahren ist Plasman der bekannteste Strafverteidiger der Niederlande. Plasman nimmt an einem Tisch Platz, er antwortet auf Deutsch, vor einigen Jahren hat er mal eine Zeit in Deutschland gelebt.

Herr Plasman, es ist jetzt ein halbes Jahr her, dass Derk Wiersum ermordet wurde. Wie haben Sie damals von dem Mord erfahren?