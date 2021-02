Doch die Antwort, ob es an jenem Abend ein Versagen der Polizei gab, lässt sich nur differenziert beantworten. Fest steht: der Notruf hat in jener Nacht nicht ausreichend funktioniert. Anrufe, die während des Amoklaufs bei der Hanauer Polizei eingingen, wurden nicht automatisch in eine zentrale Leitstelle weitergeleitet – weil das System veraltet war. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat inzwischen mitgeteilt, dass es „einen Engpass“ gegeben habe. „Eine Weiterleitung von vielen gleichzeitig eintreffenden Notrufen war zum Zeitpunkt der Tatnacht technisch nicht möglich.“ Viele Notrufe kamen einfach nicht durch. Eine Modernisierung der Anlage sei erst für den Umzug in ein neues Gebäude geplant gewesen, hieß es im Ministerium weiter. Ein generelles Polizeiversagen sieht Beuth jedoch nicht. Die Polizei habe nach dem Eingang erster Notrufe unmittelbar gehandelt und sei innerhalb von ein bis zwei Minuten am ersten Tatort am Heumarkt gewesen. In Hanau-Kesselstadt trafen die Einsatzkräfte schließlich drei bis vier Minuten nach der Meldung per Notruf ein.

Tatsächlich ist der zweite Vorwurf, der ursprünglich gegen die Polizei gerichtet wurde, nicht haltbar. Er betraf die Fluchttür in der „Arena-Bar“, einem der Tatorte. Die soll, so hieß es zunächst, auf Geheiß der Polizei verschlossen worden sein. Inzwischen steht jedoch fest, dass der Polizei die verschlossene Fluchttür zwar bekannt war, dass die Behörde aber schon im Jahr 2017 das zuständige Gewerbeamt der Stadt Hanau darauf hingewiesen hatte. Das lässt sich laut Ministerium anhand von Akten belegen. Welche Maßnahmen die Stadt daraufhin ergriffen habe, so Beuth, sei nicht bekannt. „Die Kontrolle zur Einhaltung derartiger Verstöße obliegt der Stadt.“



Text von Katharina Iskandar